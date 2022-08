Reprodução/Instagram Boquinha é alvo de ataque

O vereador Marcus Vinicius de Moraes Guimarães, o Boquinha (Solidariedade), foi alvo de um ataque de criminosos, na noite deste sábado (27), no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Também candidato a deputado estadual, ele saía de uma igreja, no bairro Doutor Laureano, quando foi atacado por homens em uma picape.

Segundo uma nota divulgada pela assessoria do parlamentar, o caso aconteceu por volta das 22h30, na Rua Castro Alves, mas ninguém se feriu. Entretanto, o carro do vereador acabou ficando danificado no ataque. Os quatro criminosos que estavam no automóvel fugiram em seguida. Boquinha registrou o ocorrido na 59ª DP (Duque de Caxias).

Marcus Vinícius é presidente do Partido Solidariedade de Duque de Caxias. Boquinha foi eleito vereador da cidade da Baixada Fluminense em 2012 e reeleito em 2021. O parlamentar também atuou como secretário de Assistência Social e Direitos Humanos do município até março deste ano.

Nos últimos meses, vereadores de diferentes municípios vem sendo alvos de criminosos. Na noite de 12 de julho, a vereadora do Rio Verônica Costa (PL) foi vítima de uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, na altura da Fazenda Botafogo, e teve o carro atingido por dois tiros. Na ocasião, ela estava acompanhada do motorista, de uma assessora e uma fotógrafa, mas ninguém se feriu, porque o automóvel era blindado. O caso foi registrado na 30ª DP (Marechal Hermes).

Em 25 de junho, o também vereador da capital fluminense Luciano Vieira (Avante) teve o carro atingido por quatro disparos quando estava a caminho de uma agenda em Santa Cruz, na Zona Oeste, e cortou caminho pelo bairro de Barros Filho, na Zona Norte. O parlamentar contou que dois homens em uma motocicleta mandaram que o veículo parasse e efetuaram os disparos em seguida. O veículo era blindado e ninguém ficou ferido. O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna).

Poucos dias antes, em Duque de Caxias, o vereador de Mangaratiba, na Costa Verde, Mair Araujo Bichara, o Dr. Mair (Republicanos), teve seu automóvel atingido por três disparos. O caso aconteceu no dia 19 de junho, quando o parlamentar estava chegando para um plantão no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, e foi abordado por uma dupla em uma moto. Ele contou que os bandidos disseram seu nome e ordenaram que ele descesse. Ao fugir, os criminosos atiraram, mas ele não ficou ferido. O crime foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos).