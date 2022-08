Reprodução/Twitter Menino fica preso em máquina de brinquedos

Uma criança de 2 anos ficou presa em uma máquina de caça-brinquedos no NorteShopping, na Zona Norte do Rio, na noite desta terça-feira (16). A cena foi gravada e viralizou nas redes sociais. De acordo com a administração do shopping, o menino, identificado como Samuel, entrou pela porta de onde saem os brinquedos de pelúcia mas só conseguiu sair com a ajuda de bombeiros civis. Apesar do susto, ele não ficou ferido.

Uma criança ficou presa em máquina de caça-brinquedos em shopping na Zona Norte do Rio.

Crédito: Reprodução/Rede Social #ODia pic.twitter.com/lwZbzOOFi3 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 17, 2022



Os militares do Corpo de Bombeiros não precisaram ser acionados. No momento em que o Samuel estava dentro da máquina várias pessoas ao redor filmavam a situação. Na gravação, a mãe da criança bate no vidro e pede várias vezes para ele sair da máquina, mas o menino ri e brinca com os brinquedos de pelúcia sem querer sair. "Samuel, olha aqui! Olha pra mamãe, desce! Vem!", dizia.





A mãe de Samuel, a autônoma Jailma Soares, 26 anos, contou que o filho entrou na máquina em questão de minutos. "Estávamos no shopping e paramos pra lanchar e do lado da casa da empada estava a máquina de bichinhos, o pai dele foi jogar e em questão de minutos ele entrou na máquina. Na hora eu ria de nervoso e nunca pensei que iria dar essa repercussão toda. Ele é muito arteiro e faz coisas que até Deus duvida", relatou.



Jailma contou ainda que Samuel ficou com três brinquedos. Isso porque o pai do menino já havia pego dois e o shopping deu outro, o que ele mais queria.





Em nota, o NorteShopping informou que o menino ficou bem e ainda levou um brinquedo para casa. "O pequeno travesso foi retirado do equipamento, com direito a um ursinho, sob os aplausos das pessoas que pararam para assistir a inusitada cena", disse.

O shopping também isolou o brinquedo e chamou um operador para entender o que permitiu que menino conseguisse acessar a máquina e para evitar que outros casos ocorram.