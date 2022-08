Reprodução/Twitter Aeronave cai sobre casa na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro

Um ultraleve caiu na tarde desta segunda-feira (15) no bairro da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são dois homens, um deles ficou ferido sem gravidade e o outro "em estado intermediário". Eles foram identificados como Milton Augusto Loureiro Junior e Mauro Eduardo de Souza e Silva.

Os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. Segundo a unidade de saúde, o estado das vítimas é estável.

Não há informações sobre a causa do acidente até o momento.

Os Bombeiros foram acionados às 15h35 (de Brasília). De acordo com a corporação, a aeronave de prefixo PU-SPX caiu no telhado da casa e parou de cabeça para baixo no quintal próximo à piscina.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem recebe atendimento médico ao lado da aeronave, perto de uma piscina.



Uma aeronave ultraleve caiu no quintal de uma casa em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O piloto ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. pic.twitter.com/mLtpEM4e3J — Ação e Reação (@reacao_acao) August 15, 2022