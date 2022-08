Márcia Foletto/Agência O Globo A Casa do Trabalhador de Sepetiba, na Zona Oeste do Rio: projeto é um dos ligados ao Ceperj sob investigação

O Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), do qual o Rio faz parte, cobrou esclarecimentos do governador Cláudio Castro sobre contratações temporárias feitas pela Fundação Centro Estadual de Estatísticas (Ceperj). Para o conselho, há “indícios de irregularidade” nas contratações.



O RRF é um regime que suspende o pagamento de dívidas do estado em troca de um ajuste nas contas públicas. O Conselho, formado por servidores do Ministério da Economia, do Tribunal de Contas da União (TCU) e por funcionários do estado, monitora a situação das contas do estado.

O Conselho do RRF quer esclarecimentos sobre a contratação de 4.500 agentes de apoio e outros 4.500 agentes de empregabilidade para os servidores do Ceperj.

O ofício do conselho, obtido pelo GLOBO, afirma que, “ao ter conhecimento da referida contratação, observou-se a possibilidade de violação” de um artigo da lei do RRF que proíbe a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa.

O conselho questiona se houve criação de cargos no âmbito da Ceperj; qual o número de cargos criados e o impacto financeiro anual até o término da vigência do regime de recuperação fiscal; e quais os atos que embasaram essa criação de cargos e suas nomeações.

O documento dirigido a Cláudio Castro também pede o processo com a análise das contratações ocorridas na Ceperj realizadas no âmbito da secretaria de Fazenda e na Casa Civil do estado. O governador tem até o dia 21 para responder o pedido do Conselho.

O caso é investigado pelo Ministério Público do Rio, após uma série de reportagens do site UOL apontando a existência da folha de pagamentos secreta em projetos como a Casa do Trabalhador e o Esporte Presente, realizados pelo Ceperj com outras secretarias do estado.

Para a MP, a fundação se tornou “fornecedora de um imenso volume de mão de obra contratada por prazo determinado para diversos órgãos do estado”, sem que os nomes e a remuneração tenham tido publicidade em qualquer meio oficial do governo. Esses pagamentos da “folha secreta”, aponta o MP, aconteciam na “boca do caixa”, em saques que somam quase R$ 226,5 milhões.

