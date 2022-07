Reginaldo Pimenta / Agência O Dia Policiais militares e civis, fazem operaçao no Complexo do Alemao hoje.

A Polícia Civil divulgou na manhã deste sábado uma lista atualizada com os nomes dos 15 mortos na Operação do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Entre eles, dez possuem anotações criminais. Dois inocentes também morreram, totalizando 17 mortes na quarta operação mais letal da história do Estado do Rio de Janeiro. O número de presos ao fim da ação também subiu. Segundo o órgão, foram cinco presos, todos com passagens pela polícia, sendo um investigado de participação no roubo de uma joalheria no shopping Village Mall, na Zona Oeste.

Mortos:

1. Anderson Luiz Bezerra Fonseca, vulgo Andinho - duas anotações por tráfico de drogas.

2. Gabriel Farias da Silva, vulgo Biel - seis anotações criminais por tráfico, associação ao tráfico de drogas, homicídio, resistência e roubo. Possuía um mandado de prisão pendente.

3. Marcos Paulo Nascimento da Silva, vulgo Marquim - sem anotações criminais

4. Bruno Neves Leal, vulgo Borro - duas anotações criminais por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Foragido do sistema penitenciário e com um mandado de prisão pendente.

5. Fernando Nascimento da Silva, vulgo Feio - duas anotações criminais por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito.

6. Emerson de Souza Teixeira, vulgo 2D ou Familhão - sete anotações criminais por tráfico e associação ao tráfico de drogas, dano qualificado, resistência e porte ilegal de arma de fogo.

7. Wellington Moura da Silva Júnior, vulgo Zoinho – uma anotação por furto como adolescente infrator.

8. Diego Barboza da Silva, vulgo DG - uma anotação criminal por tráfico de drogas.

9. Luiz Cláudio Rozendo Lopes Júnior, vulgo Presuntinho e Marley - sem anotações criminais.

10. Bruno Luiz Soares da Silva - duas anotações criminais por tráfico e roubo.

11. Wanderlei Gomes de Lacerda - sem anotações criminais.

12. Luan de Araujo Rosário – duas anotações criminais por roubo

13. Emerson José Costa Junior - sem anotações criminais.

14. Jhonathan Vitor Ferreira Nunes - sem anotações criminais.

15. Rafael Correia de Melo, vulgo Fafá ou Fafal – mandado de prisão pendente por homicídio, além de anotações criminais por tráfico de drogas e associação criminosa. Todos no Estado de Alagoas.

Presos:

1. Hideraldo Alves, vulgo Esquilo ou Doido – criminoso foragido do Estado do Pará. Socorrido com a identidade falsa de Adriano Castro Pires. Foi reconhecido e preso após trabalho de inteligência. Ele é suspeito de ter participado do assalto a uma joalheria no shopping Village Mall, na Zona Oeste.

2. Leonardo Guedes Calaça, vulgo Cabelinho – duas anotações criminais.

3. Leandro Batista Cruz – duas anotações criminais.

4. Paulo Jordan dos Santos Arruda – duas anotações criminais.

5. Nivaldo Luis Matas Cidrinho, vulgo NV – duas anotações criminais.

Ferido:

1. Lorran Teles Santos - sem anotações criminais. Internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, com um tiro no quadril.