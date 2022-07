Reprodução/Rede Globo - 21.07.2022 Blindado circula pelo Complexo do Alemão

Um policial militar morreu durante uma operação conjunta no Complexo do Alemão, na Zona Norte, no início da manhã desta quinta-feira (21). A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Fazendinha, localizada na região, foi alvo de ataques de criminosos. Segundo as polícias Militar e Civil, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) estão realizando uma ação na região.

A Polícia Militar informou que suspeitos de integrarem o tráfico de drogas no complexo colocaram fogo em barricadas, jogaram óleo na via e atacaram policiais que atuam na operação para tentar impedir a entrada e circulação no local. Desde o início da manhã, o confronto entre policiais e criminosos é constante.

De acordo com moradores, os disparos no Alemão começaram no fim da madrugada. Alguns reclamam que, por conta do intenso tiroteio, não está sendo possível sair de casa para trabalhar. Ainda foi registrado a presença de helicópteros sobrevoando a região. Um vídeo mostrou um blindado pelas ruas do local. Uma caixa d'água acabou estourando depois de ser atingida por disparos.

Não é no Afeganistão ou muito menos na guerra da Ucrânia, trata-se do Complexo do Alemão, no Hell de Janeiro. pic.twitter.com/HWgxXC6Uyc — Alfred Newmann, o conservador 🥇 (@pmarcelo1972) July 21, 2022

A guerra no complexo do alemão, no engenho da rainha também tá sinistro, passei na estrada velha e está clima de guerra. pic.twitter.com/CEL6heGCvs — Eriberto🇧🇷🇧🇷 (@EribertoArajo2) July 21, 2022

Além disso, a Polícia Militar está realizando uma ação integrada com a operação no Complexo do Alemão, nas comunidades do Juramento e Juramentinho, nos bairros de Vicente de Carvalho e Tomas Coelho. Policiais do 41º BPM (Irajá), em conjunto com agentes do 9º BPM (Rocha Miranda), 14º BPM (Bangu), 31º BPM (Recreio), 27º BPM (Santa Cruz) e 40º BPM (Campo Grande) atuam nas regiões.

