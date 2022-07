Reprodução - 12.07.2022 Cielly Araújo, de 29 anos, foi morta pelo namorado nesta segunda-feira

Marciele Araújo da Silva Souza, de 29 anos, foi assassinada na manhã desta segunda-feira dentro de casa pelo namorado, Glauber Barros, com quem se relacionava há cerca de dois anos. O corpo de Cielly, como era conhecida, foi encontrado pela filha dela, de 12 anos, que pediu ajuda da família. Segundo a família, Glauber espancou e enforcou a vítima até que ela perdesse os sentidos. A Polícia Civil informou que ele se entregou no final da tarde na 32ª DP, na Taquara, confessou o crime e foi conduzido para a Delegacia de Homicídios da Capital.

"Minha sobrinha estava na casa da avó, quando chegou em casa viu a mãe caída no chão e me chamou. Cheguei ao local e vi que ela tava sem vida. Tô destruído. Ele acabou com a minha família", contou, muito emocionado, Ciel Araújo, irmão da vítima.

De acordo com o irmão, Cielly tinha dois filhos: a menina de 12 anos, que encontrou a mãe sem vida, e um menino de 7. A família é da Paraíba e veio para o Rio de Janeiro em 1998. Ciel contou que o relacionamento da irmã com Glauber sempre foi complicado, com muitas brigas.

A última postagem de Cielly nas redes sociais foi no dia 7 de julho, na última quinta-feira. Ela compartilhou uma publicação de uma página de memes para casais que dizia: “ou você muda, ou eu vou te deixar”. Cielly então complementou: “Vai com Deus”.

De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, de janeiro a maio deste ano, 52 mulheres foram vítimas de feminicídio e 128 sofreram tentativas de feminicídio. Dados do Tribunal de Justiça indicam que pouco mais de 15 mil mulheres, vítimas de violência doméstica, tiveram medidas protetivas deferidas pela Justiça este ano.

Nota Polícia Militar

A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que, nesta segunda (11), equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionada para verificar um homicídio na Rua das Camélias. Chegando ao local, os policiais encontraram uma mulher já sem vida. O autor do fato não foi encontrado. A área foi isolada e a DH da Capital acionada.

Nota Polícia Civil

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e a perícia foi realizada no local. Um homem se apresentou na 32ª DP (Taquara) e confessou o crime. Ele foi conduzido para a DHC, onde está prestando depoimento.

