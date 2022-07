Facebook / Reprodução - 11.07.2022 Andressa Souza havia colocado um piercing e há cerca de um mês teve complicações

Andressa Souza, de 20 anos, morreu no último sábado, no Hospital da Vida, em Dourados, Mato Grosso do Sul, por causa de uma infecção causada por um piercing. A jovem estava internada na UTI havia 24 dias e, durante esse período, chegou a passar por uma cirurgia, segundo a mãe dela, a empregada doméstica Maria Aparecida da Silva Oliveira, de 47 anos.



"Foram feitos vários exames e aí o médico descobriu, segundo o que eles passaram para o meu genro, que teria sido por causa do piercing que ela estava usando. Ela teve uma infecção por causa do piercing. Essa infecção foi parar na corrente sanguínea e da rede sanguínea ela se alojou no cérebro. E afetou 37% do cérebro dela", disse.

Andressa havia colocado o acessório há dois meses. Maria não sabe se a filha foi a um local apropriado para fazer esse tipo de procedimento:

"Não sei se foi colado em algum lugar especializado. Ela não comentou nada comigo se a pessoa era um profissional. Ela só me disse que tinha pago R$ 60 para colocar com a moça."

De acordo com Maria, durante o tempo em que ficou no hospital, Maria ficou entubada. A jovem era casada e deixou um filho de apenas 3 anos.

"Ele também está inconformado porque por mais que seja pequenininho, viu a mãe dele naquela situação. Para ele está muito difícil. Se para a gente que é grande está difícil, imagine para ele que é uma criança, um bebê, que começou a vidinha dele agora. Ontem ele falou para mim no velório: "vovó, a minha paixãozinha" (se referindo à mãe). Isso me machucou muito",contou a mãe.

O corpo de Andressa foi sepultado neste domingo, no Cemitério de Cristo Redentor.

