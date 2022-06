Marcelo Camargo/Agência Brasil - 18/05/2022 Distrito Federal teve, na última quinta-feira, o dia mais frio da história

A "Frozen" não quer ir embora e o carioca vai ter de se acostumar com a nova realidade de casacos e cachecóis mesmo em dias de sol aparente. Como hoje, quando foi registrada a menor mínima do ano: 10,9 graus, às 5h, no Alto da Boa Vista, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Antes, a menor temperatura registrada tinha sido de 11,1 graus , também no Alto, no último dia 16.

A causa do clima gélido é uma massa de ar frio que chegou à cidade depois da frente fria que passou sobre o Rio no último fim de semana, conforme explica o meteorologista-chefe do Alerta Rio, Nilton Moraes.

"Nessa época do ano, as massas de ar frio costumam derrubar bastante a temperatura, mais do que quando ocorrem na primavera e no verão", explica, acrescentando que nesta terça-feira de recorde na mínima, a temperatura permanece estável, sem variação acima de três graus em relação à máxima.

Nos próximos quatro dias, outra frente fria vai passar pelo oceano e não pela cidade, mas logo depois dela, uma massa de ar frio chega no município e o frio pode bater recorde de novo. É o mesmo fenômeno: frente fria seguida de massa de ar frio.

Com a frente fria passando no litoral de quarta para quinta-feira, o intervalo entre a passagem de uma massa de ar frio e outra deve acontecer nos próximos dois fins de semana, favorecendo o momento de lazer de quem quiser passear. No sábado (2), as temperaturas devem subir um pouco, mas calor mesmo, ainda não.



"As massas de ar frio estão entrando com bastante frequência. Não tendo frente fria, a gente tem predomínio de céu limpo, nevoa e nevoeiro pela manhã. Não deve chover, ainda que as chuvas estejam bem fracas no período", aponta a meteorologista do Inmet Rio Marlene Leal.

"A partir de quinta e sexta a temperatura volta a cair novamente. Há um declínio previsto para quinta-feira e na sexta, se mantém estável com temperaturas amenas", explica Nilton.

Inverno carioca

Clima de montanha em plena cidade é a expectativa, mas a realidade do famoso “inverno carioca”, com bons dias de praia para os moradores, só será possível, segundo as previsões meteorológicas, no fim do inverno de 2022. Na segunda quinzena de setembro pode ocorrer uma onda de calor, deixando o mês inteiro mais seco e mais quente do que o normal para o período.

Antes disso, não tem jeito, o padrão de frio com sol deve se manter. De acordo com o Sistema Alerta Rio, do Centro de Operações Rio (COR), o tempo seco característico da estação deve prevalecer pelos próximos meses.

Segundo meteorologistas, o volume das chuvas previstas para o inverno não está fora do habitual, mas haverá semanas com frentes frias. Para esse mês de julho, o litoral norte do Rio de Janeiro deve ter um pouco mais de chuva do que a média.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.