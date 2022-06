Marcos Porto O Dia 18.06.2022 O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson Ruas (PL)

Os malvadinhos de São Gonçalo têm prestado atenção ao que o prefeito Capitão Nelson (PL) não diz. Ou melhor, quem ele não cita: Jair Bolsonaro, que o ajudou — com direito até a vídeo — a se eleger em 2020. É que o alcaide está empenhado em ajudar o filho Douglas a conquistar uma cadeira na Alerj. E muitos de seus apoiadores — incluindo vereadores — não estão exatamente fechados com o presidente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.