Divulgação - 14.06.2022 Bispo Jonas Braga foi preso por estupar menores de sua própria igreja

Acusado de estupro de vulnerável, o bispo Jonas Braga foi preso pela equipe do titular da 118ª (Araruama), Filipe Poeys, na manhã desta terça-feira. As vítimas seriam filhas de fiéis de sua igreja. Jonas, que se apresentava como profeta bispo Jonas do Ministério Promessa, foi preso em casa, no bairro de Ampliação, em Itaboraí, e não ofereceu resistência.

De acordo com as investigações, uma das vítimas tinha apenas 11 anos e foi abusada ao menos três vezes. A menina disse para a política que os abusos aconteciam no trajeto da casa dela para a igreja, dentro do carro de Jonas. Em depoimento, ela revelou que Jonas dizia que "era pastor da porta da igreja para dentro, para fora, era apenas um homem".

Uma jovem de 17 anos também foi vítima de Jonas. Na época, ela foi buscar a ajuda do pastor após ter sido vítima de assédio. Jonas foi até o local buscá-la e, no trajeto, cometeu o crime de estupro, também dentro do carro. Ela foi novamente violentada quando, a pedido da própria família, pegou uma carona com o pastor para voltar de um curso.



Após o estupro, o pastor, que não usou preservativo, seguiu mandando mensagem para que a vítima não ficasse preocupada em caso de gravidez: “não haveria problema se engravidar, pois ele era bandido e conseguiria um remedinho para matar a criança em 10 minutos”, disse ela.

Jonas também responde a mais um inquérito por estupro, que ainda está em andamento.

