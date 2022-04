Integrante da Tuiuti fica ferida em acidente com carro da escola

Reprodução/Globo Integrante da Tuiuti é socorrida na Sapucaí

Uma integrante da escola de samba Paraíso do Tuiuti ficou ferida ao fim do desfile neste sábado (23). Colocada em uma cadeira de rodas após passar mal, a mulher estava sendo socorrida quando um carro da própria escola a atingiu, ao lado do portão que encerra a avenida. Ela foi identificada como Alba Regina.

Imagens da TV Globo mostram o carro se aproximando ao final do desfile e pessoas correndo tentando se proteger. Bombeiros se colocaram à frente da mulher e ela acabou presa com a cadeira de rodas entre o carro e a grade.

O acidente ocorreu quando a escola corria muito para tentar evitar estourar o tempo e perder pontos. As imagens mostram o último carro tendo que parar e ser empurrado para trás para que a mulher pudesse sair.

Outro vídeo, exibido pela Globo, mostra a mulher sendo colocada em cima de uma maca. Segundo testemunhas, ela estava lúcida e reclamava de muita dor. A Secretária de Saúde informou que a componente foi levada para o Hospital Souza Aguiar com ferimento na perna, e seu estado de saúde é estável.