Agência Brasil 20.03.2022 Petrópolis

Com alto volume de chuva em Petrópolis na tarde deste domingo (20) a Defesa Civil prestou atendimentos a população em áreas de risco. Duas sirenes foram acionadas, indicando a moradores para buscarem locais de apoio espalhados pela cidade. Por volta das 16h50, a chuva deu uma trégua. Governador do Rio, Cláudio Castro atualizou seguidores, em uma rede social, sobre a atuação de órgãos estaduais:

"Após as fortes chuvas que voltaram a cair em Petrópolis neste domingo, a Defesa Civil estadual está em monitoramento constante com os órgãos municipais. Cinco atendimentos foram realizados até o momento, sem vítimas", disse, no Twitter.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Cemaden, ouvido pela Globonews, o alto volume de chuvas em menos de uma hora já representou a metade do que é previsto para todo o mês de março na cidade.

"Infelizmente, o caso é semelhante ao que vimos em fevereiro. Mais uma vez, Petrópolis acumula um grande volume de chuvas em um curto espaço de tempo. Para se ter uma ideia, o Cemaden detectou 118 milímetros em menos de uma hora. Isso equivale, praticamente, metade da média de chuva prevista para todo o mês de março", diz o meteorologista César Lopes.

