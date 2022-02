Reprodução: commons Carnaval - Rio de Janeiro

As restrições e proibições com relação a blocos e a folia de rua não impediram os cariocas e turistas de curtirem a festa carnavalesca na noite de sábado/madrugada de domingo pela cidade. De eventos particulares ao improviso de foliões pelas ruas, o agito tomou conta do Centro e de partes das zonas Sul, Norte e Oeste.

Na região central, o principal ponto da folia carioca estava deserto. Com os portões fechados, luzes acesas e estrutura toda montada, o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, em meio a um silêncio ensurdecedor, parecia clamar pelos desfiles das escolas de samba, que estão programados somente para abril.

Mas se não havia folia na Sapucaí, o mesmo não se podia dizer da região portuária. Na Pedra do Sal, tradicional reduto do samba carioca, um bloco improvisado reunia centenas de pessoas pelas vielas da localidade. Foliões transitavam entre o local e o Armazém Utopia, onde um evento privado também tinha um bom público.

Na Zona Sul, a folia de rua estava animada no Leblon, na esquina da Rua Dias Ferreira com a Avenida Ataulfo de Paiva, com muita gente na rua, entre os quais muitos turistas estrangeiros. Points famosos, como a Pizzaria Guanabara e o Jobi, também reuniam foliões. Próximo dali, eventos fechados no Jockey Club e no complexo Lagoon também tinham grande movimentação.

— Sem os blocos e com essas proibições, a gente está curtindo as festas. É por um lado por que tem maior controle e segurança, mas não tem o mesmo ânimo das ruas — disse a analista de sistemas Rany Fonseca, ao deixar um evento na Lagoa.

Os eventos particulares deram o tom da madrugada de carnaval também na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Os dois principais aconteciam no Riocentro e no Parque dos Atletas e tinham enorme movimentação de pessoas, mas sem registro de ocorrências pela Polícia Militar.

Já na Zona Norte, o destaque foram os grupos de bate-bolas colorindo ruas de bairros como Madureira, Rocha Miranda e Marechal Hermes, entre outros. Ainda de acordo com a PM, até o início da manhã não foram registrados confrontos entre turmas fantasiadas.

