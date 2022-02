Rafael Nascimento de Souza Imagem de Nossa Senhora das Graças, intacta após deslizamentos, vira símbolo de fé

No sexto dia de buscas aos desaparecidos da tragédia da Petrópolis, cidade da Região Serrana do Rio, uma cena chama a atenção em meio ao trabalho de bombeiros e a circulação de máquinas pesadas que reviram os escombros em busca de sobreviventes no BNH (Banco Nacional da Habitação), como é conhecido o conjunto habitacional do bairo Alto da Serra. Uma imagem de Nossa Senhora das Graças colocada em um dos muros do condomínio ficou intacta mesmo após parte da estrutura ser derrubada pela força dos deslizamentos.

Após as fortes chuvas que atingiram a Cidade Imperial na última terça-feira, o cenário no município é de destruição. Casas, comércios e veículos foram encobertos por lama que desceu das montanhas. Histórias de vida foram arrastadas pela enchente. Porém, moradores encontraram força e esperança em histórias de fé que estão sendo registradas na cidade pós-tragédia, que matou 152 pessoas e deixou outras centenas desabrigadas.

Nas redes sociais internautas se emocionam com as imagens: “Maria sempre de pé, como esteve ao lado de Jesus na cruz”, diz um. “Mãezinha, cuide dos seus filhos aqui na terra”, diz outro.