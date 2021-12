FOTO: AGÊNCIA BRASIL Cidade terá o clima típico do verão, com manhãs de sol e chuva isolada e rápida no fim do dia

O guarda-chuva vai ser um item indispensável na bolsa dos cariocas na última semana de 2021. Este domingo de sol e de céu com poucas nuvens pode enganar sobre a previsão dos próximos dias, que promete um clima típico de verão: sol durante a manhã e chuva no fim da tarde e início da noite. No último dia do ano, no entanto, a noite promete ter tempo aberto, o que deve ajudar a acompanhar a queima de fogos na cidade, que terá dez pontos de show pirotécnico.

No último domingo do ano é a chance de sair de casa munido de guarda-sol. Segundo o Climatempo, não chove e tem sol com algumas nuvens. Os termômetros podem chegar à máxima de 32 graus, com refresco na mínima de 17 graus. Os ventos ficam de fracos a moderados.



A tendência da temperatura é de leve queda ao longo da semana, com a máxima abaixo dos 30 graus a partir de quarta-feira. A previsão é de sol ao menos pela manhã em todos os dias. Na sexta-feira, dia 31, as pancadas de chuva devem ocorrer apenas à tarde, com a noite com tempo aberto. Só volta a chover na noite do dia 1º de janeiro.

Segundo o Alerta Rio, cuja previsão vai até o próximo dia 30, haverá pancadas de chuva na segunda e terça-feira e chuva fraca a moderada na quarta e quinta-feira.



Na segunda e terça, a partir do período da tarde, há previsão de pancada de chuva isolada. Ao longo do dia, o céu pode ter períodos claros, mas a tendência é ser mais parcialmente nublado, aumentando a nebulosidade na ocorrência das pancadas. Na quarta e quinta-feria, teremos predomínio de céu nublado o dia todo. A partir da tarde, previsão de chuva fraca a moderada em pontos isolados. Essa chuva não tem caráter de pancada", explica a meteorologista Christiane Nascimento, do Alerta Rio.

Christiane explicou ainda o motivo de haver mais pancadas de chuva nessa época do ano:



"Essa estação do ano é caracterizada pelo aumento nas temperaturas, aumentando a instabilidade da atmosfera e fazendo com que haja pancadas de chuva no final da tarde. Mas essas pancadas de chuva só vão ocorrer se você tiver disponibilidade de umidade suficiente."

Veja a previsão para os próximos dias, segundo o Climatempo:



Segunda, 27: sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde, com tempo aberto à noite. Temperatura com mínima de 19 graus e máxima de 35 graus.

Terça, 28: sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura com mínima de 21 graus e máxima de 32 graus.

Quarta, 29: sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura com mínima de 21 graus e máxima de 29 graus.

Quinta, 30: sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Temperatura com mínima de 20 graus e máxima de 28 graus.

Sexta, 31: sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde, com tempo aberto à noite. Temperatura com mínima de 22 graus e máxima de 26 graus.

Sábado 1º: sol e aumento de nuvens ao longo do dia. Pancadas de chuva à noite. Temperatura com mínima de 23 graus e máxima de 28 graus.