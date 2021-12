Reprodução/TV Globo Marcelo Freixo é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB), pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, enalteceu o trabalho social das igrejas evangélicas junto à população, em especial, aos mais pobres. Em entrevista ao programa "Conversa com Bial", ele falou sobre a necessidade de apoiar as iniciativas já existentes da sociedade civil.

"Nós temos de reconhecer a importância do trabalho das igrejas evangélicas no Brasil de hoje, principalmente com os mais pobres, e chamá-los no enorme desafio de superar o momento onde a fome voltou ao Brasil. Então, é um momento de diálogo e união, não só entre os partidos, mas com a sociedade civil para superar essa tragédia que a gente está vivendo hoje", disse na entrevista.

Mais tarde, o político do PSB voltou a falar sobre o assunto nas redes sociais. "O cotidiano dessas pessoas seria muito mais difícil sem esse amparo. As igrejas ajudam a livrar as famílias do alcoolismo, elas mantêm nossos jovens afastados das drogas, auxiliam os desempregados a conseguirem um trabalho, realizam atividades culturais nas comunidades, distribuem comida a quem passa fome", escreveu. "Eu serei sempre parceiro desse trabalho".

Líder da Minoria na Câmara, Freixo não poupou críticas ao Governo Federal e rechaçou a ideia de que a candidatura de Sergio Moro (Podemos) represente uma "terceira via" . Segundo o parlamentar, Moro é "uma tentativa de ter todo o bolsonarismo sem Bolsonaro".