Ilmo. Sr.
Prof. Paulo César Montagner
Digníssimo Reitor da Unicamp
Ref: Rescisão de acordos com Instituições de Pesquisa
Prezado Professor:
Acabo de tomar conhecimento que o Sr. informou ao Conselho Universitário (Consu) que rompeu de forma unilateral e imediata os acordos com instituições de pesquisa Israelenses.
Talvez a minha falta de preparo seja responsável por não entender os benefícios de sua decisão.
Israel é um minúsculo país, com ⅕ da população do Estado de São Paulo e menos de 0,5 vezes a população Brasileira. Não possui minérios, jazidas ou florestas e cerca de 70% do seu território é deserto. E apesar desta situação desfavorável sua população é a 8ª mais feliz do mundo, tem 14 prêmios Nobel, (apesar de só começar a ser analisado em 1950). Há 135 empresas Israelenses de tecnologia listadas na Nasdaq - apenas a China e o Canadá suplantam Israel na área de tecnologia. Na área agrícola inventou o sistema de gotejamento, o manejo de solo em condições extremas (hiper temperatura e temperatura congelante), o tomate cereja, a árvore capaz de produzir manga em desertos, a robótica para estufas, a análise do leite em tempo real etc. Na área médica desenvolveu a PillCam, o TytoCare, a imediata análise de sangue contaminado, o ultrassom cerebral, medicamentos únicos como Copaxone, Azilect, Doxil. Foi lá que se inventou a impressora a jato de tinta, o micro computador, o Waze, o USB, o remédio genérico, o Pen Drive etc.
Eu precisaria de inúmeras laudas para descrever tudo o que Israel ofereceu ao mundo.
Pergunto-lhe: Nada disso é importante para o estudante de sua universidade? O rompimento traz quais benefícios para os alunos, os professores e os pesquisadores da Unicamp? E quais os benefícios para o futuro do Brasil?
Sua postura, a meu ver, só trará prejuízos motivados por um viés ideológico canhestro.
Será que por ser formado em Educação Física e com Doutorado em Educação Física o Sr. não tenha sido exposto ao imenso acervo de inovação e vanguarda nas áreas médica, de engenharia, agricultura, pecuária, tecnológica etc?
Ainda assim, como reitor de uma das mais respeitadas universidades do país, sua decisão atrasa o desenvolvimento de seus alunos e de nosso país.
Pessoas inteligentes sabem retroceder quando tomam uma decisão impulsiva, irracional ou cometem uma má avaliação política.
Creio que o Sr. seja suficientemente inteligente para reformar sua recente decisão.
Aguardo sua resposta.
Atenciosamente
Marcos L Susskind
** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do iG.