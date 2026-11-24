Reprodução/Youtube/Portal iG - 14.10.2023 Marcos L Susskind

Ilmo. Sr.

Prof. Paulo César Montagner

Digníssimo Reitor da Unicamp

Ref: Rescisão de acordos com Instituições de Pesquisa

Prezado Professor:

Acabo de tomar conhecimento que o Sr. informou ao Conselho Universitário (Consu) que rompeu de forma unilateral e imediata os acordos com instituições de pesquisa Israelenses.

Talvez a minha falta de preparo seja responsável por não entender os benefícios de sua decisão.

Israel é um minúsculo país, com ⅕ da população do Estado de São Paulo e menos de 0,5 vezes a população Brasileira. Não possui minérios, jazidas ou florestas e cerca de 70% do seu território é deserto. E apesar desta situação desfavorável sua população é a 8ª mais feliz do mundo, tem 14 prêmios Nobel, (apesar de só começar a ser analisado em 1950). Há 135 empresas Israelenses de tecnologia listadas na Nasdaq - apenas a China e o Canadá suplantam Israel na área de tecnologia. Na área agrícola inventou o sistema de gotejamento, o manejo de solo em condições extremas (hiper temperatura e temperatura congelante), o tomate cereja, a árvore capaz de produzir manga em desertos, a robótica para estufas, a análise do leite em tempo real etc. Na área médica desenvolveu a PillCam, o TytoCare, a imediata análise de sangue contaminado, o ultrassom cerebral, medicamentos únicos como Copaxone, Azilect, Doxil. Foi lá que se inventou a impressora a jato de tinta, o micro computador, o Waze, o USB, o remédio genérico, o Pen Drive etc.

Eu precisaria de inúmeras laudas para descrever tudo o que Israel ofereceu ao mundo.

Pergunto-lhe: Nada disso é importante para o estudante de sua universidade? O rompimento traz quais benefícios para os alunos, os professores e os pesquisadores da Unicamp? E quais os benefícios para o futuro do Brasil?

Sua postura, a meu ver, só trará prejuízos motivados por um viés ideológico canhestro.

Será que por ser formado em Educação Física e com Doutorado em Educação Física o Sr. não tenha sido exposto ao imenso acervo de inovação e vanguarda nas áreas médica, de engenharia, agricultura, pecuária, tecnológica etc?

Ainda assim, como reitor de uma das mais respeitadas universidades do país, sua decisão atrasa o desenvolvimento de seus alunos e de nosso país.

Pessoas inteligentes sabem retroceder quando tomam uma decisão impulsiva, irracional ou cometem uma má avaliação política.

Creio que o Sr. seja suficientemente inteligente para reformar sua recente decisão.

Aguardo sua resposta.

Atenciosamente

Marcos L Susskind



** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do iG.



