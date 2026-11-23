Reprodução Redes Sociais Tupanciretã registra graves danos pelo vento destrutivo









A MetSul Meteorologia confirmou que um tornado atingiu Tupanciretã, na Região Central do Rio Grande do Sul, durante o temporal que devastou o município na madrugada de sexta-feira (20). Segundo a análise divulgada neste domingo (22), os ventos podem ter alcançado velocidades entre 200 km/h e 300 km/h.

A avaliação foi feita pelos meteorologistas Luiz Fernando Nachtigall e Estael Sias, a partir de fotografias e dos padrões de destruição encontrados em diferentes pontos da cidade. Os danos são compatíveis com tornados das categorias F2 e F3 da Escala Fujita. A equipe não descarta que áreas isoladas tenham registrado intensidade equivalente a F4.

O temporal deixou cinco mortos e 265 feridos, segundo o balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Mais de 7,7 mil residências foram destelhadas, e aproximadamente 20 mil pessoas foram afetadas.

Caminhões foram virados e estruturas ficaram retorcidas

Entre os sinais utilizados pelos meteorologistas para identificar o tornado estão caminhões e carrocerias tombados ou completamente invertidos, árvores partidas e estruturas metálicas retorcidas.

Um dos registros analisados mostra um semirreboque lançado sobre o muro e a parte frontal de uma residência. Para a MetSul, esse tipo de ocorrência indica a presença de correntes de vento com forte componente vertical, capazes de levantar e transportar objetos pesados.

A análise também identificou danos concentrados em parte do município, com características compatíveis com a passagem de um vórtice de vento.

O que significam as categorias F2, F3 e F4?

A Escala Fujita é utilizada para classificar tornados de acordo com os danos provocados. As categorias estimam a intensidade dos ventos a partir da destruição observada, e não de uma medição direta da velocidade do fenômeno.

F2: ventos estimados entre 180 km/h e 250 km/h, capazes de arrancar telhados, derrubar árvores e tombar veículos;

F3: ventos entre 250 km/h e 330 km/h, com potencial para destruir estruturas e lançar veículos;

F4: ventos entre 330 km/h e 420 km/h, capazes de provocar destruição extrema em construções.

A MetSul considera que os danos em Tupanciretã são compatíveis, de forma conservadora, com as categorias F2 e F3. A possibilidade de pontos isolados terem alcançado intensidade F4 ainda não foi descartada.

Tornado ocorreu junto com outro fenômeno

A análise da MetSul também aponta que o tornado não foi o único responsável pela destruição. A tempestade produziu uma macroexplosão atmosférica, fenômeno em que uma corrente de ar muito intensa desce de uma nuvem e se espalha em várias direções ao atingir o solo.

A combinação de uma supercélula, tempestade organizada que pode produzir ventos extremos, granizo e tornados, com correntes descendentes violentas ajuda a explicar a extensão dos estragos.

A Defesa Civil havia informado inicialmente que os danos eram compatíveis com ventos severos associados a uma supercélula, possivelmente uma microexplosão, e que não havia elementos suficientes para confirmar um tornado. A avaliação da MetSul, divulgada posteriormente, acrescentou a análise dos padrões de destruição para sustentar a ocorrência do fenômeno.