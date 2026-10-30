Corpo de Bombeiros Bugiu foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros após dois dias









Um bugio com fratura em uma das patas foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã de quarta-feira (28), nas proximidades do Hemocentro de Goiânia. Segundo relatos recebidos pelos militares, o primata teria sofrido uma descarga elétrica e caído antes da captura.

De acordo com a corporação, o animal silvestre estava na região havia quatro dias e tinha sido avistado no telhado do Hemocentro dois dias antes do resgate. Naquela ocasião, a agilidade do primata dificultou a captura segura.

Na quarta-feira, mesmo ferido, o bugio conseguiu fugir. A equipe de salvamento acompanhou o animal até que ele se abrigasse em uma vala dentro de um lote baldio, onde foi capturado.

Os bombeiros encaminharam o primata ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) para atendimento e reabilitação. A corporação informou que há previsão de retorno ao local de origem, mas não divulgou prazo para a soltura. A reportagem procurou o Cetas, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno do órgão para atualizar o estado de saúde do animal.