Um bugio com fratura em uma das patas foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã de quarta-feira (28), nas proximidades do Hemocentro de Goiânia. Segundo relatos recebidos pelos militares, o primata teria sofrido uma descarga elétrica e caído antes da captura.
De acordo com a corporação, o animal silvestre estava na região havia quatro dias e tinha sido avistado no telhado do Hemocentro dois dias antes do resgate. Naquela ocasião, a agilidade do primata dificultou a captura segura.
Na quarta-feira, mesmo ferido, o bugio conseguiu fugir. A equipe de salvamento acompanhou o animal até que ele se abrigasse em uma vala dentro de um lote baldio, onde foi capturado.
Os bombeiros encaminharam o primata ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) para atendimento e reabilitação. A corporação informou que há previsão de retorno ao local de origem, mas não divulgou prazo para a soltura. A reportagem procurou o Cetas, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno do órgão para atualizar o estado de saúde do animal.