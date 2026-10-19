Joédson Alves/Agência Brasil Mesário montam urnas eletrônicas em uma escola pública para o primeiro turno das eleições





Eleitores que votaram em duas escolas de Santa Isabel e São Miguel do Araguaia, em Goiás, terão de procurar novos endereços no segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), essas são as únicas mudanças de locais de votação registradas no estado em relação ao primeiro turno.

Em Santa Isabel, a alteração ocorre no povoado de Cirilândia, que pertence à 72ª Zona Eleitoral, sediada em Ceres. Quem votou no Colégio Municipal Raimundo Ubaldino de Freitas deverá comparecer à Escola Estadual Umbelina Braz Gomides, na Avenida José Maria de Freitas, nº 150, na mesma localidade.

Já em São Miguel do Araguaia, os eleitores da antiga Escola Paroquial São Miguel Arcanjo passam a votar na Escola Municipal Integral Faria. O novo endereço fica na Rua Quatro, nº 1.721, quadra APM, no Setor Maria Rita, atrás da Garagem Municipal. De acordo com o TRE-GO, a escola anteriormente utilizada foi desativada e está em reforma.

Goiás tem 2.494 locais de votação e 15.676 seções eleitorais efetivas. Os números representam estruturas diferentes: um mesmo local, como uma escola, pode abrigar várias seções, cada uma com sua urna eletrônica.

Outros estados também registram transferências entre os turnos. Conforme comunicados dos respectivos tribunais regionais, o Pará tem sete locais alterados, distribuídos por cinco municípios, e o Rio Grande do Norte, outros sete, em seis cidades. No Ceará, são quatro: um em Fortaleza, um em Palmácia e dois em Quixadá. Entre as justificativas apresentadas pelo tribunal potiguar estão dificuldades de acesso, calor excessivo e problemas na rede elétrica das salas utilizadas no primeiro turno.

Em São Paulo, o TRE informa duas alterações, na capital e em Presidente Prudente, relacionadas a danos provocados por chuvas e ventos. No Rio de Janeiro, a mudança de um local afeta cinco seções e mais de 1,8 mil eleitores, que deixam uma unidade de ensino em Brás de Pina e passam a votar em outra, na Penha Circular. No Rio Grande do Sul, quatro locais foram alterados em Manoel Viana, São Luiz Gonzaga e Uruguaiana; parte das seções retorna aos prédios originais após funcionar em instalações provisórias no primeiro turno.

Para conferir onde votar, o eleitor pode acessar o Autoatendimento Eleitoral do TSE ou selecionar a opção “Onde votar” no aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para Android e iOS. A consulta informa o endereço, a zona e a seção eleitoral. A recomendação da Justiça Eleitoral é verificar os dados antes de sair de casa, mesmo para quem votou normalmente no primeiro turno.

Em Goiânia, também é possível obter orientações pelo telefone 148, serviço da Ouvidoria Regional Eleitoral. As mudanças de endereço são avaliadas pelos juízos eleitorais responsáveis e podem decorrer de reformas, problemas estruturais, condições de segurança ou situações climáticas que comprometam o funcionamento dos imóveis.



