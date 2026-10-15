PMGO Policiais militares atenderam a ocorrência durante a madrugada desta quinta-feira

Um homem suspeito de tentar furtar fios elétricos do Hospital Samaritano, em Goiânia, morreu após ser esfaqueado por um vigilante da unidade na madrugada desta quinta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, um outro suspeito foi detido durante a ocorrência e o terceiro envolvido fugiu.

No relato, os militares disseram que o funcionário entrou em luta corporal com os suspeitos, atingindo um deles com golpes de canivete na região do estômago. Após o confronto, o funcionário retornou à unidade e conteve um segundo suspeito até a chegada dos policiais.

O vigilante e o suspeito detido foram encaminhados à Central de Flagrantes, no Setor Cidade Jardim.

Em nota, a Polícia Militar informou que realizou os procedimentos iniciais e acionou a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH). O caso está sob investigação da Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da morte e a participação dos envolvidos na tentativa de furto.