Ferião oferece mais de 2,5 mil empregos em Goiânia nesta quarta
Goiás Social
Ferião oferece mais de 2,5 mil empregos em Goiânia nesta quarta

Um feirão de empregos oferece mais de 2,5 mil vagas nesta quarta-feira (14), em Goiânia, com salários de até R$ 2,7 mil, além de benefícios como vale-transporte e vale-alimentação. As oportunidades são no setor de serviços, para trabalhar na capital e na Região Metropolitana, segundo a Secretaria da Retomada.

O atendimento ocorre das 8h às 17h na Central de Atendimento Mais Empregos, na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, no Centro. A participação é gratuita. Para concorrer, é necessário apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Não é preciso levar currículo.

Os candidatos passam por uma triagem e recebem orientação da equipe da central antes das entrevistas com representantes das empresas. Segundo a secretaria, há possibilidade de contratação imediata, com carteira assinada.

Participam da seleção Grupo Altum (Tecnoseg), Grupo GPS, Embrasg e Terceiriza Brasil. Há vagas para profissionais com e sem experiência, conforme as exigências de escolaridade e qualificação de cada função. Entre os cargos disponíveis estão:

  • Zelador;
  • Controlador de acesso;
  • Porteiro;
  • Recepcionista atendente;
  • Auxiliar de limpeza;
  • Monitor de sistemas eletrônicos;
  • Vigilante patrimonial horista;
  • Auxiliar de manutenção predial;
  • Bombeiro civil.


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