Goiás Social Ferião oferece mais de 2,5 mil empregos em Goiânia nesta quarta

Um feirão de empregos oferece mais de 2,5 mil vagas nesta quarta-feira (14), em Goiânia, com salários de até R$ 2,7 mil, além de benefícios como vale-transporte e vale-alimentação. As oportunidades são no setor de serviços, para trabalhar na capital e na Região Metropolitana, segundo a Secretaria da Retomada.

O atendimento ocorre das 8h às 17h na Central de Atendimento Mais Empregos, na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, no Centro. A participação é gratuita. Para concorrer, é necessário apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Não é preciso levar currículo.

Os candidatos passam por uma triagem e recebem orientação da equipe da central antes das entrevistas com representantes das empresas. Segundo a secretaria, há possibilidade de contratação imediata, com carteira assinada.

Participam da seleção Grupo Altum (Tecnoseg), Grupo GPS, Embrasg e Terceiriza Brasil. Há vagas para profissionais com e sem experiência, conforme as exigências de escolaridade e qualificação de cada função. Entre os cargos disponíveis estão:

Zelador;

Controlador de acesso;

Porteiro;

Recepcionista atendente;

Auxiliar de limpeza;

Monitor de sistemas eletrônicos;

Vigilante patrimonial horista;

Auxiliar de manutenção predial;

Bombeiro civil.



