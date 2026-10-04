Ton Molina/Agência Senado/Reprodução/Redes sociais Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL)





Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) foram os mais votados no 1º turno da eleição para o governo do Amazonas neste domingo (4) e vão disputar o 2º turno, no dia 25 de outubro. O resultado foi definido com 98,03% das urnas apuradas, o que garantiu o status de matematicamente definido.

Com 40,34% dos votos válidos, Omar Aziz terminou o primeiro turno à frente, seguido por Professora Maria do Carmo, que obteve 24,78%.

A disputa definirá quem comandará o Estado pelos próximos quatro anos.

Quem é Omar Aziz

Omar Aziz nasceu em 13 de agosto de 1958, em Garça, no interior de São Paulo. Em 1971, mudou-se para Manaus, no Amazonas. É formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Foi vereador de Manaus, presidente da Câmara Municipal, deputado estadual e vice-prefeito da capital amazonense. Em 2002, foi eleito vice-governador do Amazonas e, em 2010, assumiu o governo estadual, sendo eleito para o cargo no mesmo ano. Em 2014, chegou ao Senado, eleito com cerca de 930 mil votos.



Quem é Professora Maria do Carmo

Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque começou a trabalhar aos 15 anos, como professora, e também atuou como contadora, advogada e empresária. É mestre em Direito Processual pela USP e doutora em Direito pela PUC-Minas.