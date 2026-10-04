Eduardo Braide é eleito governador do Maranhão no 1º turno

Eduardo Braide, do Partido Social Democrático (PSD), foi eleito governador do Maranhão neste domingo (04), no primeiro turno das eleições.
Com 2.033.604 votos, que correspondem a 54,26% dos votos válidos, Eduardo Braide garantiu a vitória sem necessidade de realização do 2º turno no Maranhão, com 96% das urnas apuradas.
Orleans Brandão, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), terminou a disputa em segundo lugar, com xx% dos votos.
Quem é Eduardo Braide?
Eduardo Braide foi reeleito prefeito de São Luís antes de disputar e conquistar o cargo de governador do Estado de Maranhão. O candidato renunciou o cargo da capital para a eleição de 2026.
Eduardo Braide é advogado e construiu carreira política no estado, passando pelos cargos de deputado estadual e federal antes da prefeitura, onde obteve dois mandatos.