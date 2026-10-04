Reprodução Professora Dorinha e Vicentinho Júnior

Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB) foram os mais votados no 1º turno da eleição para o governo do Tocantins neste domingo (04) e vão disputar o 2º turno, no dia 25 de outubro. O resultado foi definido com 95,28% das urnas apuradas, o que garantiu o status de matematicamente definido.

Com 45,75% dos votos válidos, Professora Dorinha terminou o primeiro turno à frente, seguida por Vicentinho Júnior, que obteve 43,72%.

A disputa definirá quem comandará o Estado pelos próximos quatro anos.