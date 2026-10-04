Reprodução/Instagram Arthur Henrique, do PL de Roraima

O ex-prefeito de Boa Vista Arthur Henrique, do PL, foi eleito governador de Roraima neste domingo (4), no primeiro turno das eleições. Com 205.368 votos, que correspondem a 69,25% dos votos válidos, o candidato garantiu a vitória sem necessidade de realização do 2º turno. O resultado chegou com apenas 93,20% das urnas apuradas, o que garantiu o status de matematicamente eleito ao vencedor.

Ronaldo Sampaio, do Republicanos, terminou a disputa em segundo lugar, com 29,17% ou 86.491 votos válidos. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quem é Arthur Henrique

Formado em Engenharia da Computação, Arthur Henrique atuou no setor de tecnologia e serviços públicos antes de ingressar na política majoritária. Foi vice-prefeito (2017–2020) e Secretário de Educação de Boa Vista durante a gestão de Teresa Surita.

Em 2020, foi eleito prefeito da capital de Roraima pelo MDB e reeleito em 2024 em primeiro turno. Em 2025, deixou o MDB e filiou-se ao Partido Liberal (PL), assumindo papel de liderança da legenda em Roraima.

No último mês de abril, renunciou ao cargo de prefeito para disputar o Governo de Roraima pelo PL.



