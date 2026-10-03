Joédson Alves/Agência Brasil Mesário montam urnas eletrônicas em uma escola pública para o primeiro turno das eleições

Os 12 candidatos à presidência da República votam neste domingo (4), quando os brasileiros vão às urnas para escolher presidente, governadores, senadores e deputados. Os locais divulgados ficam em sete estados: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Confira, em ordem alfabética, onde cada presidenciável deve votar. Os horários correspondem à previsão de chegada dos candidatos.

Confira, em ordem alfabética, onde cada presidenciável deve votar. Os horários correspondem à previsão de chegada dos candidatos.