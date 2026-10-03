Os 12 candidatos à presidência da República votam neste domingo (4), quando os brasileiros vão às urnas para escolher presidente, governadores, senadores e deputados. Os locais divulgados ficam em sete estados: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo.
Confira, em ordem alfabética, onde cada presidenciável deve votar. Os horários correspondem à previsão de chegada dos candidatos.
Confira, em ordem alfabética, onde cada presidenciável deve votar. Os horários correspondem à previsão de chegada dos candidatos.
- Augusto Cury (Avante): Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel José Venâncio Dias, em Colina (SP), às 11h.
- Clariana Barão (DC): Centro Comunitário Aleixo Ramos da Conceição, no bairro Guarita 2, em Várzea Grande (MT), às 11h no horário local — 12h em Brasília.
- Edmilson Costa (PCB): Colégio Rodrigues Alves, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), às 10h30.
- Flávio Bolsonaro (PL): Escola Municipal Barão Homem de Mello, no bairro Vila Isabel, no Rio de Janeiro (RJ), às 8h.
- Hertz Dias (PSTU): Unidade Integrada Barbosa de Godoi, no bairro Monte Castelo, em São Luís (MA), às 10h.
- Lula (PT): Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo (SP), às 8h.
- Renan Santos (Missão): Escola Estadual Professor José Geraldo de Lima, em São Paulo (SP), às 10h.
- Romeu Zema (Novo): Escola Delfim Moreira, na Avenida Getúlio Vargas, em Araxá (MG), às 9h.
- Ronaldo Caiado (PSD): Colégio Estadual Zizi Perillo Caiado, em Nova Crixás (GO), às 10h.
- Rui Costa Pimenta (PCO): Sociedade Educacional Jabaquara — Anglo Leonardo da Vinci, em São Paulo (SP), sem horário informado.
- Samara Martins (UP): Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria Salete Alves Bila, em Natal (RN), às 9h.
- Wilson Grassi (Democrata): Escola Estadual Professor Alvino Bittencourt, em São Paulo (SP), às 9h.