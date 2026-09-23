Reprodução: Redes Sociais Geada RS

No Sul do país foi registrada a menor temperatura do estado, em Santana do Livramento (RS), chegando a –1,1 °C. Com a marca negativa no início da primavera, o Rio Grande do Sul alcançou 52 dias com temperaturas abaixo de zero ao longo de 2026.

Outros municípios também amanheceram congelantes, com temperaturas próximas de zero, como São Gabriel (0,6 °C), Herval (0,7 °C), Rosário do Sul (1,1 °C), Soledade (1,3 °C) e Chuí (1,4 °C).

O indicador surpreende porque marcas negativas não são comuns em setembro no estado. Porém, o mês superou o total de dias congelantes registrado em julho, apontando para um inverno menos rigoroso e uma transição para a primavera marcada por frio intenso.

As baixas temperaturas de hoje são provocadas por uma massa de ar frio que avançou sobre o estado. O sistema meteorológico chegou após as fortes chuvas do começo da semana, que deixaram quatro mortos, dois desaparecidos e danos em 159 municípios.





