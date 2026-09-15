Beatriz Failla/iG Itens perdidos pelos participantes do Rock in Rio 2026 são catalogados na Central de Achados e Perdidos da Cidade do Rock

Mesmo após o encerramento do Rock in Rio 2026, neste domingo (13), os participantes ainda têm a chance de recuperar os itens perdidos e encaminhados à central de Achados e Perdidos da Cidade do Rock.

Os itens ficarão guardados por até 30 dias corridos após o encerramento do festival. Durante esse período, os participantes poderão fazer a solicitação de devolução. Após esse prazo, os documentos serão incinerados e os objetos que não forem reclamados serão doados.





Nesse período, os participantes podem acessar o site do Reencontra, verificar se o item perdido está entre os objetos catalogados e fazer a solicitação de retirada. Após a confirmação da identidade do proprietário, o item será enviado pelos Correios.

Além do prazo para solicitar a devolução, o público terá sete dias após o encerramento do festival para registrar a perda de um objeto. Caso o item seja encontrado, o participante receberá uma notificação por e-mail e SMS. Também será possível acompanhar o status da solicitação em tempo real, por meio do número de protocolo.

Itens perdidos





Durante o evento, o iG foi até a Central de Achados e Perdidos, localizada próxima ao letreiro do Rock in Rio, na Rota 85. No local, estão concentrados os objetos perdidos pelos participantes do festival.

Entre os itens encontrados estão documentos, celulares, carteiras, mochilas, óculos de grau e de sol, chaves de casa e de carro, roupas íntimas e até uma bengala.





Até o último dia do festival, a central havia informado que 502 itens tinham sido catalogados, enquanto apenas 72 haviam sido devolvidos aos proprietários.

Uma das histórias que marcou a equipe de Achados e Perdidos foi o reencontro de uma participante com seu celular, um iPhone 17 de última geração. Ao encontrar o aparelho na central, ela deu pulinhos de alegria e agradeceu a São Longuinho.

Para confirmar que o objeto pertence ao solicitante, é necessário fazer um relato detalhado, apresentando características que ajudem a identificar o item, além de imagens ou nota fiscal, quando disponíveis. No caso dos celulares, o proprietário precisa fornecer a senha para que a equipe possa realizar a verificação.