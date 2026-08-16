Divulgação/Corpo de Bombeiros de MG Criança de 3 anos morre em acidente envolvendo três veículos em MG

Uma criança de três anos morreu neste domingo (16) em um acidente envolvendo três veículos na MGC-122, próximo ao campus da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Janaúba, Minas Gerais.

O acidente aconteceu por volta das 9h10 e envolveu uma caminhonete S10, conduzida por um policial militar da ativa, um carro de passeio onde estavam uma família, pai, mãe e filho, e um caminhão-baú, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

De acordo com o motorista da caminhonete, o carro da família seguia atrás dele, no sentido Montes Claros, quando o caminhão-baú, que trafegava no sentido contrário, teria invadido a pista e atingido a caminhonete. Com o impacto, o veículo rodou na pista.

Na sequência, o caminhão perdeu o controle e capotou. O veículo atingiu o teto do carro da família e parou às margens da rodovia.

O motorista da caminhonete não ficou ferido. Já os ocupantes do caminhão tiveram ferimentos leves e foram atendidos por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

No carro da família, o pai precisou ser desencarcerado pelos bombeiros e foi encaminhado para uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu. A mãe estava inconsciente e recebeu atendimento de uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu.

A criança, um menino de aproximadamente três anos, teve a morte constatada no local.

As circunstâncias e a dinâmica da colisão serão investigadas e confirmadas pelas autoridades competentes.

Além do Corpo de Bombeiros, a ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar, que atuou na sinalização e na segurança da via durante o atendimento. Os agentes também auxiliaram nas providências para a retirada dos veículos do local.