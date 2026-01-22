O ano de 2026 começa com boas notícias para quem planeja um descanso prolongado. A primeira grande pausa no calendário nacional já está próximo: o Carnaval. Os festejos de Momo, neste ano, serão em meados do mês de fevereiro, entre os dias 14 e 17.
Para quem consegue prolongar o final de semana com os dias de festa, o período pode render até cinco dias seguidos de descanso. Confira:
- 14 e 15 de fevereiro: Sábado e Domingo de Carnaval;
16 de fevereiro: Segunda-feira de Carnaval (Ponto facultativo);
17 de fevereiro: Terça-feira de Carnaval (Ponto facultativo);
18 de fevereiro: Quarta-feira de Cinzas (Expediente parcial em algumas empresas).
Apesar de ser a festa mais popular do país, o Carnaval não é considerado um feriado nacional. Legalmente, a data é classificada como ponto facultativo. Logo, a escala de trabalho deve seguir a legislação municipal ou decisões das empresas.
Outros feriados
2026 é um ano com diversos feriados, para além dos Carnaval, sendo o primeiro semestre a maior concentração de descanso prolongado. Veja a lista completa:
- 3 de abril (sexta-feira) — Sexta-feira Santa;
- 21 de abril (terça-feira) — Tiradentes;
- 1º de maio (sexta-feira) —Dia do Trabalhador;
- 7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil;
- 12 de outubro (segunda-feira) —Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil;
- 2 de novembro (segunda-feira) — Finados;
- 15 de novembro (domingo) — Proclamação da República;
- 20 de novembro (sexta-feira) — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;
- 25 de dezembro (sexta-feira) — Natal.