O mês de setembro terá um feriado nacional e vários estaduais.
O ano de 2026 começa com boas notícias para quem planeja um descanso prolongado. A primeira grande pausa no calendário nacional já está próximo: o Carnaval. Os festejos de Momo, neste ano, serão em meados do mês de fevereiro, entre os dias 14 e 17. 

Para quem consegue prolongar o final de semana com os dias de festa, o período pode render até cinco dias seguidos de descanso. Confira: 

  • 14 e 15 de fevereiro: Sábado e Domingo de Carnaval;
    16 de fevereiro: Segunda-feira de Carnaval (Ponto facultativo);
    17 de fevereiro: Terça-feira de Carnaval (Ponto facultativo);
    18 de fevereiro: Quarta-feira de Cinzas (Expediente parcial em algumas empresas).

Apesar de ser a festa mais popular do país, o Carnaval não é  considerado um feriado nacional. Legalmente, a data é classificada como ponto facultativo. Logo, a escala de trabalho deve seguir a legislação municipal ou decisões das empresas. 

Outros feriados

2026 é um ano com diversos feriados, para além dos Carnaval, sendo o primeiro semestre a maior concentração de descanso prolongado. Veja a lista completa:

  • 3 de abril (sexta-feira) — Sexta-feira Santa;
  • 21 de abril (terça-feira) — Tiradentes;
  • 1º de maio (sexta-feira) —Dia do Trabalhador;
  • 7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil;
  • 12 de outubro (segunda-feira) —Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil;
  • 2 de novembro (segunda-feira) — Finados;
  • 15 de novembro (domingo) — Proclamação da República;
  • 20 de novembro (sexta-feira) — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;
  • 25 de dezembro (sexta-feira) — Natal.
