O ano de 2026 começa com boas notícias para quem planeja um descanso prolongado. A primeira grande pausa no calendário nacional já está próximo: o Carnaval. Os festejos de Momo, neste ano, serão em meados do mês de fevereiro, entre os dias 14 e 17.

Para quem consegue prolongar o final de semana com os dias de festa, o período pode render até cinco dias seguidos de descanso. Confira:

14 e 15 de fevereiro: Sábado e Domingo de Carnaval;

16 de fevereiro: Segunda-feira de Carnaval (Ponto facultativo);

17 de fevereiro: Terça-feira de Carnaval (Ponto facultativo);

18 de fevereiro: Quarta-feira de Cinzas (Expediente parcial em algumas empresas).

Apesar de ser a festa mais popular do país, o Carnaval não é considerado um feriado nacional. Legalmente, a data é classificada como ponto facultativo. Logo, a escala de trabalho deve seguir a legislação municipal ou decisões das empresas.

Outros feriados

2026 é um ano com diversos feriados, para além dos Carnaval, sendo o primeiro semestre a maior concentração de descanso prolongado. Veja a lista completa: