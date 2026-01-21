Divulgação/Corpo de Bombeiros Segundo a PRF, não há vítimas

Um caminhão carregado de cerveja pegou fogo na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga chegou a ser saqueada. No entanto, ninguém foi detido.

Além disso, ainda segundo a PRF, não há registro de vítimas. Na ocasião, a via chegou a ser interrompida para atuação do Corpo de Bombeiros. Contudo, por volta das 8h20, o trecho foi liberado.

O que aconteceu

De acorco com o 16º Batalhão de Bombeiros Militar, a corporação foi acionada às 6h20 para debelar as chamas. "Na chegada da guarnição, apenas o cavalinho, encontrava-se totalmente tomado pelas chamas, estando a carreta, ainda preservada".

Divulgação/Corpo de Bombeiros Os bombeiros foram acionados por volta das 6h20





Em nota, os Bombeiros informaram que o motorista do caminhão relatou que estava descendo a Serra quando ouviu um "estouro". Em seguida, o caminhão teria desligado. Nesse momento, o homem percebeu que havia fumaça na parte inferior da cabine do veículo.



