Reprodução/Instagram Parte interna da Nova Rodoviária de Salvador

Após dois anos de atraso, a nova Rodoviária de Salvador (BA) foi inaugurada nesta terça-feira (20). No entanto, um detalhe chamou atenção: a escada rolante não estava funcionando.

Segundo o presidente da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico ( Sinart), Eduardo Pedreira, o equipamento estava parado porque um funcionário esqueceu as chaves necessárias para ligá-lo.



Durante entrevista à TV Bahia, Eduardo Pedreira se desculpou pelo ocorrido e explicou que o responsável pela escada rolante havia trabalhado durante a madrugada, finalizando os últimos ajustes para a inauguração da nova rodoviária por volta das 4h da manhã desta terça (20).

“Quero pedir desculpas publicamente. Como ontem foi a inauguração, depois a gente fez uma tropa de guerra para fazer a limpeza e tudo mais. O encarregado que tinha a chave da escada dormiu, saiu 4h da manhã, e foi acordado agora para vir para cá imediatamente para ligar as chaves”, ressaltou o presidente da Sinart. Após o episódio, o funcionamento da escada rolante foi normalizado.

Sobre a nova rodoviária

Localizada às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras, com acesso pela Via 29 de Março, ao lado da estação de metrô, a nova rodoviária de Salvador tem área total de 127.235 metros quadrados.

Além disso, o terminal conta com 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas destinadas ao estacionamento de veículos operacionais. Ademais, o espaço dispõe de salas VIP e estacionamento com 847 vagas.



