Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Wellington César Lima e Silva

O atual advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, foi o escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, substituindo Ricardo Lewandowski, que deixou a pasta na semana passada.

Lula também descartou o desmembramento do ministério em dois, o que recriaria o Ministério de Segurança Pública.



Lima e Silva é tido como um integrante da chamada ala baiana do governo. Principal nome dessa ala, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), é apontado como um dos padrinhos do advogado.



Nascido em Salvador, tem mestrado em direito penal e criminologia pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro e doutorado pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha (Espanha).



Já foi, por um breve período, ministro da Justiça de Dilma Rousseff. Em março de 2016, deixou a pasta depois do Supremo Tribunal Federal (STF) decidir que era inconstitucional acumular a função no Executivo com o cargo de procurador no Ministério Público da Bahia; ele optou por permanecer no MP.



Também foi secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, entre 2023 e julho do ano passado, quando assumiu a advocacia-geral da Petrobras.







Lima e Silva chegou a ser cogitado para assumir o Ministério da Justiça em 2023, quando Flávio Dino foi indicado ao STF. Mas a cadeira acabou ficando com Ricardo Lewandowski, que assumiu em janeiro de 2024..



Ele é o terceiro titular da pasta no terceiro mandato de Lula, além do interino Manoel Carlos de Almeida Neto.



Sua nomeação vai marcar a 15ª troca de ministros desde o início da gestão Lula, em 2023.

