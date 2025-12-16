Marcelo Camargo/Agência Brasil Presidente Lula e o a ministra da Gestão, Esther Dweck

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou, nesta terça-feira (16), que o governo federal estuda realizar a terceira edição do Concurso Nacional Unificado(CNU). A declaração de Dweck foi durante o programa "Bom dia, ministra", do Canal Gov.

Na ocasião, a responsável pela pasta salientou o sucesso do "Enem dos Concursos" e que o formato de certame passou a ser seguido por estados e municípios brasileiros.

"O que eu posso dizer sobre o CNU 3, não sei se eu estarei aqui em 2027, é que a gente fez no CNPU 2 uma espécie de transferência de tecnologia para a Enap [Escola Nacional de Administração Pública] (...) quem tiver (sic) no próximo governo já vai ter tudo registrado em uma autarquia nossa muito sólida, muito importante que vai poder fazer de novo [ o concurso]. Nossa expectativa é, diante da aceitação da população, do sucesso do concurso, é que tenha uma exigência da própria sociedade que se continue fazendo [o CNU]", ressaltou a ministra.



Apesar das informações preliminares, Esther Dweck não indicou o quantitativo de vagas previstas ou órgãos que podem aderir à próxima edição do certame.

2º edição do CNU

A segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) está em andamento. No dia 7 de dezembro, os canditados foram submetidos à etapa discursiva. Ao todo, o certame oferta 3.652 vagas em 32 órgãos federais.



Conforme o cronograma, o resultado está previsto para 23 de janeiro de 2026, sendo o resultado final em 20 de fevereiro. Essa edição conta com três chamadas, com a última prevista entre o final de março e início de abril, segundo a ministra.



