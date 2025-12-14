Reprodução/X Protestos contra o Congresso aconteceram em todo o país

Manifestantes em todo o país estão nas ruas neste domingo (14) para realizar protestos contra o Congresso Nacional. A ação visa confrontar a aprovação do Projeto da Lei da Dosimetria, além de incluir pautas como o fim da escala de trabalho 6 x 1 e ações de combate ao feminicídio.



Manifestantes em todo o país estão nas ruas neste domingo (14) para realizar protestos contra o Congresso Nacional. #PortaliG pic.twitter.com/wvgbMFVFZx — iG (@iG) December 14, 2025

O projeto citado tem como objetivo reduzir as penas para os presos que participaram dos atos do 8 de janeiro, texto este que poderia, mais tarde, beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Reprodução/X Protesto contra o Congresso na Paraíba

Diversas manifestações começaram logo pela manhã, com trechos em capitais como Manaus, João Pessoa, Natal, São Luís, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Belo Horizonte e Florianópolis, além de atingir cidades paulistas como Araçatuba, Botucatu e Campinas.

Reprodução/X Manifestantes fazem protestos contra o Congresso neste domingo (14)

Entenda a PL da Dosimetria



A proposta aprovada pela Câmara altera as regras para progressão de pena no sistema prisional brasileiro. O texto reduz de um quarto para um sexto da pena o tempo mínimo exigido para que presos com bom comportamento possam deixar o regime fechado e migrar para o semiaberto ou aberto. A mudança, no entanto, não se aplica a condenados por crimes hediondos nem a reincidentes.



O projeto também redefine critérios de punição para crimes contra o Estado Democrático de Direito, como tentativa de golpe de Estado e abolição violenta da ordem democrática, impactando diretamente o cálculo das penas nesses casos.



Com base no entendimento adotado pelo relator, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), a nova dosimetria pode reduzir significativamente o tempo de prisão em condenações já fixadas. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, a pena cairia de 27 anos e 3 meses para 20 anos e 8 meses, com cumprimento inicial de cerca de 2 anos e 4 meses em regime fechado, considerando a remição por período de prisão domiciliar.



O projeto segue agora para análise do Senado, onde enfrenta resistência da base governista, que tenta barrar o avanço do texto nos moldes aprovados pela Câmara.