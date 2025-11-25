Reprodução/Instaram @drmarra Quem é Juju do pix?

A influenciadora Juliana Oliveira, conhecida como Juju do Pix, passou por uma cirurgia para a retirar óleo mineral do rosto na última quinta-feira (20). O procedimento foi realizado pelo médico Thiago Marra, no Hospital Indianópolis, em São Paulo. A intervenção teve como objetivo corrigir danos provocados por um procedimento estético executado em uma clínica clandestina em 2017.

Juliana, natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, é uma mulher trans que conta com cerca de 48 mil seguidores no Instagram. A influenciadora ganhou reconhecimento nas redes sociais após enfrentar dificuldades para conseguir emprego devido às deformidades causadas em seu rosto pelo óleo mineral. Juliana costumava fazer lives para arrecadar dinheiro para arcar com a cirurgia reparadora, por essa razão, foi apelidada de "Juju do Pix".





Em 2017, Juliana recorreu ao local irregular para alcançar traços mais femininos por meio da aplicação de silicone industrial. Posteriormente, a influenciadora foi surpreendida ao descobrir que a clínica havia injetado óleo mineral, material que se espalhou pelos tecidos e provocou as graves deformações faciais.

Próximos passos

Por meio das redes sociais, o médico Thiago Marra esclareceu que esta é a primeira de uma série de intervenções. Segundo o especialista, a influenciadora deve passar por diversos procedimentos até a conclusão da correção.

"Lembrando que o objetivo aqui não é só fazer a reconstrução da face da Juju. É fazer a reconstrução da dignidade dela e buscar, através das redes sociais, e dessa cirurgia, dar aquilo que ela mais deseja hoje, que é trabalho", declarou o cirurgião.

Segundo o médico, devido às deformidades causadas pelo óleo mineral, Juliana não consegue ter acesso a oportunidades de emprego com carteira assinada, maior sonho da influenciadora.