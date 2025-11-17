A segunda semana da COP30, em Belém, começou com a abertura do Segmento Ministerial de Alto Nível, reforçando o evento como a "COP da Implementação". Até o momento, 145 itens técnicos já foram discutidos e a conferência volta suas atenções para temas centrais da agenda climática.
Durante seu discurso na abertura do Segmento Ministerial, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckimin, afirmou que o Brasil chega à COP30 com "metas transparentes e ambiciosas", destacando a ampliação do uso de fontes renováveis, o avanço na transição energética e a meta de zerar o desmatamento ilegal até 2030. O governo brasileiro também lançou a consulta pública da Estratégia Nacional de Descarbonização Industrial (ENDI), iniciativa que busca integrar o setor produtivo ao esforço climático nacional.
A conferência entrou na fase decisiva, mas enfrenta dificuldades para financiar ações climáticas e definir metas de redução de emissões. Espera-se que nos próximos dias, acordos políticos e decisões financeiras definam os rumos da COP30 e quais serão as estratégias globais de combate às mudanças climáticas. A segurança na Zona Azul, destinada às negociações da COP30, foi reforçada após uma primeira semana marcada por protestos.