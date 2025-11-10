Reprodução/Divulgação/Polícia Civil de Goiás Padrasto decepa dedo de enteado por não aceitar término de relacionamento.

Um homem foi preso neste domingo (9) após decepar o dedo do enteado durante uma briga com a mãe da criança, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Militar ao Portal iG, o menino de sete anos tinha seis dedos em uma das mãos. O membro ''extra'' foi retirado com uma faca pelo suspeito.

Ainda segundo a Polícia Militar, a mãe ouviu os gritos da criança e voltou a discutir com o suspeito, que tentou agredi-la fisicamente. Quando a mulher avisou ao homem que chamaria a polícia, ele fugiu do local em uma motocicleta.

A criança foi socorrida e encaminhada ao Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária do Setor Novo Horizonte, em Goiânia, onde foi atendida e recebeu dois pontos.





A mulher informou a polícia que tentava sair de casa há duas semanas, mas o homem não aceitava o fim do relacionamento.

Após a denúncia, equipes da Polícia Militar realizaram buscas pela região e econtraram o suspeito, que foi preso em flagrante por lesão corporal gravíssima.