Reprodução Instagram Peão morre após cair de touro em rodeio de Goiás aos 18 anos

O jovem peão Kaiky Ferreira da Silva, de 18 anos, morreu na última terça-feira (21) em decorrência de ferimentos sofridos durante uma prova de rodeio em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado. Ele estava internado havia cinco dias no Hospital Estadual da cidade, mas não resistiu.





O acidente aconteceu na quinta-feira (16), quando Kaiky participava de uma montaria. Durante um salto brusco, o touro o arremessou para o alto e, na queda, o jovem acabou atingido pelos chifres do animal. Ele foi socorrido ainda no local e levado ao pronto-socorro da região, mas o quadro se agravou nos dias seguintes.

A tragédia comoveu os moradores de Santa Helena, especialmente porque o acidente ocorreu um dia após o aniversário de Kaiky. O rapaz era conhecido pelo amor ao rodeio e por competir em eventos da região.





Filho de uma funcionária da rede municipal de saúde, Kaiky era muito querido na cidade. O prefeito Fausto Caiado (PDT) manifestou pesar nas redes sociais e enviou condolências à família. Em sua nota, ele destacou o vínculo da mãe do jovem com a administração municipal e desejou força aos familiares e amigos.

O corpo do peão foi velado e sepultado em Santa Helena de Goiás, sob forte comoção. Nas redes sociais, amigos e colegas de arena prestaram homenagens e lembraram o entusiasmo do jovem pelas montarias.