Reprodução/Corpo de Bombeiros SP. Desabamento no restaurante Jamile.

O restaurante Jamile, na rua Treze de Maio, na Bela Vista, região central de São Paulo, cujo mezanino desabou na última quarta-feira (8) não tinha autorização da Prefeitura de São Paulo para realizar reformas estruturais - incluindo a construção do mezanino.

Relembre o caso: Explosão de gás causa desabamento em restaurante do chef Fogaça

Segundo nota da Prefeitura de São Paulo, a Subprefeitura da Sé esclareceu que, para o local, foi protocolado, em 2012, um pedido de licença para obra, negado por falta da documentação exigida. Em 2015 e 2019, novas solicitações foram apresentadas e também indeferidas pelo mesmo motivo. O processo foi encerrado em 2021, com a negativa dos alvarás de reforma.

A Subprefeitura da Sé ainda informou que o restaurante possui licença de funcionamento válida, emitida em 2022. O estabelecimento também conta com licença sanitária vigente, concedida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).





Inicialmente, após a queda da estrutura, dados preliminares apontaram que o acidente teria sido provocado por uma explosão decorrente de um vazamento de gás. No entanto, a informação foi posteriormente corrigida pela Polícia Militar que afirmou que o mezanino desabou. O restaurante não estava aberto ao público e havia apenas funcionários no local. O desabamento deixou uma vítima fatal e cinco feridos.

O caso foi registrado como desabamento, e as investigações são conduzidas pelo 5º Distrito Policial (Aclimação). O restaurante Jamile foi inaugurado em 2015 e tem o cardápio assinado pelo Chef Henrique Fogaça.

O Portal iG tentou contato com o Jamile para solicitar um posicionamento do estabelecimento sobre o assunto mas ainda não obteve respostas. O espaço segue aberto.