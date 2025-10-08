Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Foram implementados CEPS nas favelas e comunidades urbanas que constam no mapeamento do IBGE

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (8) que concluiu a implementação de Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) em todas as favelas do país.

O anúncio oficial foi feito durante o “Seminário da Moradia ao Território: reconhecendo as periferias brasileiras”, coordenado pelo Ministério das Cidades.



Foram gerados códigos para 12.348 comunidades registradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Mais do que um número, ter CEP é possibilitar dignidade para as pessoas que estão nas periferias e que não tinham acesso ao básico. Essa é mais uma dívida histórica que está sendo reparada pelo Governo do Brasil", declarou Jader Filho, ministro das Cidades, ao anunciar a conclusão da Meta 1 do programa CEP para Todos.

O programa, parceria entre o Ministério das Cidades - por meio da Secretaria Nacional de Periferias -, Ministério das Comunicações (com os Correios) e o IBGE, foi lançado em novembro de 2024 dentro do Programa Periferia Viva.







A previsão inicial, de garantir pelo menos um CEP em todas as favelas brasileiras até o final de 2026, foi alcançada com mais de um ano de antecedência.



Foram implementados CEPS para as 12.348 favelas e comunidades urbanas que constam no mapeamento do IBGE (2022), em 656 cidades, onde vivem 16,3 milhões de pessoas, 8,1% da população do país.



Destas 72,9% são pretos e pardos (que compõem a população negra brasileira).