Reprodução Dutra

Um acidente fatal foi registrado no km 148 da pista marginal sul da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na madrugada deste sábado (28). Por volta das 5h20, dois veículos se envolveram em uma colisão traseira. Um passageiro de 20 anos, que estava em um carro de aplicativo, foi ejetado do banco dianteiro e, em seguida, acabou sendo atropelado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o automóvel girou na pista após o impacto, mas não chegou a capotar. A suspeita é de que a vítima não utilizava o cinto de segurança no momento do acidente, o que deverá ser confirmado pela perícia. O condutor, que usava o cinto, sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido.

As autoridades destacam que, em fiscalizações e patrulhamentos, é comum flagrar passageiros de veículos de aplicativo sem o uso do cinto de segurança. Nesses casos, a multa é aplicada e, em situações de acidente, o motorista pode responder judicialmente se for comprovado que não garantiu a segurança dos ocupantes.

O acidente não provocou grandes transtornos no tráfego. Apenas uma faixa foi parcialmente interditada, e o fluxo seguiu sem formação de congestionamentos no sentido São Paulo.

O que diz a lei

Pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o não uso do cinto de segurança é considerado uma infração grave, sujeita a multa de R$ 195,23 e acréscimo de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, quando o passageiro deixa de utilizar o cinto, a responsabilidade recai também sobre o condutor, que pode responder judicialmente em caso de morte ou lesões graves decorrentes do descumprimento da lei.

O uso do cinto, mesmo nos bancos traseiros e em veículos de transporte por aplicativo, é obrigatório e pode ser determinante para salvar vidas em situações de acidente. A negligência não apenas expõe as pessoas a riscos, como também pode gerar penalidades legais e financeiras para condutores e passageiros.