Paulo Pinto/Agência Brasil Temperaturas caem até domingo em BH

Após dias de calor intenso, os moradores de Belo Horizonte tiveram que tirar os casacos do armário: a cidade amanheceu com sensação térmica negativa nesta sexta-feira (26).

Segundo a Defesa Civil de BH, a estação Cercadinho, na Região Oeste, registrou 10,2°C às 6h, mas com sensação de -17°C. Os ventos chegaram a 88,9 km/h no local.

Vale lembrar que a temperatura indicada no termômetro é a medição direta do ar, enquanto a sensação térmica considera a combinação entre vento, umidade e temperatura, que podem intensificar a percepção de frio.

Por estar em área de mata, a estação Cercadinho costuma registrar valores mais baixos. Já na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, a mínima foi de 10,4 °C às 5h20.

De acordo com a previsão da Climatempo, Belo Horizonte terá mínima de 12°C e máxima de 22°C nesta sexta. O dia deve seguir com céu claro a parcialmente nublado e ventos moderados, mas sem previsão de chuva.

Frio em BH deve continuar até domingo

Ontem, o órgão emitiu um alerta para baixas temperaturas até domingo (28). Segundo a Defesa, há possibilidade de " baixa temperatura nas primeiras horas da manhã devido a atuação da massa de ar frio".





No comunicado, a Defesa orienta a população a tomar cuidado com a hidratação, evitar banhos muito quentes para não potencializar o ressecamento da pele e praticar atividades físicas usando agasalhos. Além disso, é importante procurar um médico em caso de problemas respiratórios.