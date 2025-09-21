Reprodução Nora tenta matar sogra em hospital

Uma mulher de 40 anos foi presa em Cariacica, no Espírito Santo, suspeita de tentar matar a própria sogra , de 86 anos, enquanto ela estava internada em um hospital do município. O crime ocorreu em novembro de 2023 e voltou a ganhar desdobramentos na última semana, quando a Justiça expediu mandado de prisão preventiva contra a investigada. A informação foi confirmada pelo Portal iG.



Segundo a Polícia Civil, a suspeita aproveitava os horários de visita ao hospital para administrar medicamentos que deixavam a idosa sonolenta e injetar laxantes diretamente na sonda dela, na tentativa de provocar diarreia e levá-la à morte.



A denúncia foi feita por familiares da vítima ainda em 2023. Uma cuidadora apresentou aos agentes áudios em que a nora relatava os crimes. Naquele período, as duas moravam no mesmo quintal, e a parente da idosa solicitou medida protetiva, que foi deferida pela Justiça. A junta médica do hospital também proibiu a entrada da suspeita na unidade.



Em nota, o Hospital Meridional Cariacica confirmou que identificou a administração de medicamentos não prescritos à paciente por um familiar. A instituição afirmou que prestou assistência imediata à idosa, acionou os parentes e colaborou com as autoridades desde o início das investigações. O hospital destacou ainda que a vítima recebeu todo o atendimento necessário até a recuperação.



A mulher se apresentou espontaneamente à Delegacia Regional de Cariacica na última sexta-feira (19) e permanece à disposição da Justiça.