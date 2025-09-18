Agência Brasil Candidatos interessados tem até quinta-feira (18) para manifestar interesse nas vagas

Os candidatos aprovados em lista de espera no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) tinham até esta quinta-feira (18) para confirmar interesse em seguir concorrendo às vagas dos cargos para os quais estão habilitados. Porém, às 8h30 desta quinta, o Ministério da Gestão e inovação prorrogou o prazo para o dia 23 de setembro.

O prazo foi estabelecido pelo Edital Específico nº 3 e publicado no Diário Oficial da União na última terça-feira (9) e se encerra às 23h59 desta quinta.

A confirmação deve ser feita pelo site ou aplicativo SOUGOV.BR, plataforma do governo federal que centraliza serviços de gestão de pessoas para servidores públicos, aposentados e pensionistas do Executivo Federal.

Para acessar o candidato deverá ter a conta GOV.BR de nível Prata ou Ouro e, dentro do SOUGOV.BR, confirmar o interesse em cada cargo que aparece na lista de espera separadamente. Até o final do prazo previsto no edital, é possível mudar a escolha quantas vezes desejar.

A etapa de confirmação de interesse é obrigatória para que os candidatos permaneçam na lista de espera. Os candidatos que não manifestarem interesse dentro do prazo estabelecido serão retirados da lista e deixarão de concorrer a futuras convocações.

O objetivo é garantir que permaneçam na lista de espera apenas os candidatos que tenham real interesse na vaga.

Dessa forma, aqueles que já foram aprovados em outros concursos, por exemplo, deixam espaço para quem continua buscando uma oportunidade no serviço público, além de acelerar futuros procedimentos de nomeação e posse.





Para os candidatos que desejam continuar disputando as vagas ou aqueles que estão em dúvida, devem responder com “Tenho interesse” à manifestação de interesse. Aos que já tem certeza que não assumirão a vaga, devem responder “Sem interesse”.

O que não pode acontecer nesse processo é deixar de responder. Nesse caso, o candidato será retirado da lista de espera e deixará de concorrer a futuras chamadas do CPNU 1.

Caso o candidato marque que não tem interesse em determinado cargo, ele será eliminado da lista de espera desse cargo, inclusive para possíveis contratações temporárias.

Já quem confirmar que tem interesse, continuará na lista de espera daquele cargo e poderá ser chamado para nomeação e posse, caso surjam vagas dentro da sua classificação.

Os candidatos podem manifestar interesse em todos os cargos em que estejam em lista de espera.

No entanto, essa manifestação não assegura direito à vaga, nomeação ou posse, servindo apenas como requisito formal para que permaneçam habilitados a uma eventual convocação, conforme previsto em edital.

O resultado das novas listas de espera, atualizadas com base nas manifestações de interesse, será divulgado até o dia 10 de outubro de 2025.

Todos os candidatos aprovados em lista de espera serão informados por e-mail e receberão aviso por meio da Caixa Postal do GOV.BR.

Confira o passo a passo para fazer a manifestação de interesse: