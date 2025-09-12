Reprodução/freepik Quais países sofreram tentativas de golpe do século XXI.

O século XXI, embora marcado por muitos avanços tecnológicos e democráticos em diversas regiões do mundo, já registra um número considerável de tentativas de golpes de Estado.

De acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público, o termo se refere tanto ao uso da força pelo próprio governo para se sustentar no poder quanto a atentados ou conspirações destinados a derrubar o governo instituído e substituí-lo por outro.

Esses eventos refletem tensões políticas, sociais e econômicas profundas, alimentadas pela polarização, divisões internas, disputas ideológicas ou luta pelo poder, por exemplo.

No Brasil, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta quinta-feira (11), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão por seu envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 2022.

O Portal iG reuniu uma lista com cinco tentativas de golpes de Estado ocorridos ao redor do mundo no século XXI.

Venezuela

Desde a primeira vitória que levou Hugo Chávez ao poder, em 1998, o chavismo enfrentou diversas tentativas de golpe de Estado.

A primeira ocorreu em 2002, quando o Alto Comando das Forças Armadas ordenou a invasão do Palácio de Miraflores, sede do Poder Executivo. Chávez foi preso, mas permaneceu detido por apenas 47 horas, antes de ser restaurado ao poder.

Turquia

Em julho de 2016, uma suposta facção ligada às Forças Armadas da Turquia tentou tomar o poder do país em uma tentativa de golpe de Estado frustrada que deixou 265 mortos e ao menos 2.839 feridos.

Na ocasião, tanques e soldados ocuparam as ruas de Istambul, provocando caos.

O governo turco reagiu rapidamente e reestabeleceu a ordem no país, demitindo e processando os envolvidos na trama.

Guiné-Bissau

Em fevereiro de 2022, homens armados atacaram o Palácio do Governo durante uma reunião de gabinete. O tiroteio durou cerca de cinco horas, deixando seis mortos.

Algumas horas depois do início do ataque, o presidente Umaro Sissoco Embaló declarou que a situação estava controlada e sugeriu que o ataque estava ligado ao narcotráfico no país.





Bolívia

Em 26 de julho de 2024, um grupo de militares se mobilizou no centro de La Paz, o que foi descrito pelo presidente Luis Arce como uma tentativa de golpe de Estado.

Na ocasião, liderados pelo general Juan José Zúñiga, veículos e militares tomaram o controle da Plaza de Murillo e entraram no Palácio Quemado, sede do governo.

Zúñiga foi detido horas depois. Ele havia sido destituído do cargo um dia antes após fazer declarações sobre o ex-presidente Evo Morales.

Burkina Faso

Em abril de 2025, autoridades do país localizado na África Ocidental anunciaram desarticulação de um esquema que tinha o objetivo de derrubar o governo.

O anúncio foi feito pelo Primeiro Ministro da Segurança, Mahamadou Sana, que afirmou que os líderes do complô estariam baseados na Costa do Marfim.

De acordo com Sana, eles planejavam atacar o Palácio Presidencial e, ao mesmo tempo, realizar outros ataques terroristas.