Reprodução Acidente com o bondinho turístico aconteceu nesta quarta (3)

O Elevador da Glória, tradicional ponto turístico de Lisboa, em Portugal, descarrilou nesta quarta-feira (3), deixando pelo menos 20 feridos.

De acordo com a imprensa portuguesa, há 3 mortos entre as vítimas do acidente, mas o número oficial ainda não foi divulgado.



Equipes do Corpo de Bombeiras de Lisboa e da Polícia de Segurança Pública estão no local trabalhando para resgatar pessoas que ainda estão presas às ferragens do tradicional bondinho.



O Elevador da Glória tem capacidade para transportar até 42 pessoas e é um dos ícones de Lisboa.



O ascensor liga a Praça dos Restauradores, na Baixa de Lisboa, à cidade alta e é muito frequentado pelos turistas que visitam a capital portuguesa.

O acidente teria ocorrido no trecho da Avenida da Liberdade.



Em nota, publicada no site oficial do governo, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamentou profundamente o acidente, “em particular as vítimas mortais e os feridos graves” e apresentou “o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia”.

Também o primeiro-ministro, Luís Montenegro, lamentou "profundamente o acidente ocorrido esta tarde no elevador da Glória" e disse que o governo está acompanhando a situação desde os primeiros momentos.

*Reportagem em atualização

