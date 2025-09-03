Acidente com o bondinho turístico aconteceu nesta quarta (3)
O Elevador da Glória, tradicional ponto turístico de Lisboa, em Portugal, descarrilou nesta quarta-feira (3), deixando pelo menos 20 feridos.

De acordo com a imprensa portuguesa, há 3 mortos entre as vítimas do acidente, mas o número oficial ainda não foi divulgado.

Equipes do Corpo de Bombeiras de Lisboa e da Polícia de Segurança Pública estão no local trabalhando para resgatar pessoas que ainda estão presas às ferragens do tradicional bondinho.

O Elevador da Glória tem capacidade para transportar até 42 pessoas e é um dos ícones de Lisboa.

O ascensor liga a Praça dos Restauradores, na Baixa de Lisboa, à cidade alta e é muito frequentado pelos turistas que visitam a capital portuguesa.

O acidente teria ocorrido no trecho da Avenida da Liberdade.

Em nota, publicada no site oficial do governo, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamentou profundamente o acidente, “em particular as vítimas mortais e os feridos graves” e apresentou “o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia”.

Também o primeiro-ministro, Luís Montenegro, lamentou "profundamente o acidente ocorrido esta tarde no elevador da Glória" e disse que o governo está acompanhando a situação desde os primeiros momentos.

