Agência Brasil Valor acumulou para o próximo sorteio

As dezenas do concurso 2908 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) deste sábado-feira (30), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750 , em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 8 milhões. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50



Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

30 apostas ganhadoras, R$ 54.694,54

4 acertos

2.049 apostas ganhadoras, R$ 1.319,99





Quina

O concurso 6814 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 7.907.827,84. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

12 - 36 - 38 - 42 - 80.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

62 apostas ganhadoras, R$ 7.224,89



3 acertos

3.592 apostas ganhadoras, R$ 118,76



2 acertos

86.900 apostas ganhadoras, R$ 4,90

Dia de Sorte

O concurso 1109 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.278.087,06. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

03 - 06 - 11 - 15 - 19 - 28 - 29.

Mês da Sorte: 10 - Outubro.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

74 apostas ganhadoras, R$ 2.191,00

5 acertos

2.470 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

30.137 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Outubro105.389 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Lotofácil

O concurso 3479 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 143.294.170,67. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

01 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

255 apostas ganhadoras, R$ 1.463,32

13 acertos

8475 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

99430 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

500141 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Como jogar

A Mega-Sena oferece prêmio milionário para quem acerta os seis números sorteados, mas também premia jogadores que conseguem quatro ou cinco acertos entre as 60 opções.

É possível escolher de 6 a 20 números por aposta, optando por preencher o volante manualmente ou usar a “Surpresinha” (números aleatórios) e ainda participar dos próximos concursos consecutivos com a “Teimosinha”.

A aposta mínima de seis números custa R$ 5,00; quanto mais números forem marcados, maior será o valor pago e também as chances de ganhar. Os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA permite que várias pessoas apostem em grupo preenchendo o campo específico do volante ou solicitando ao atendente.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é R$ 15,00, sendo que cada cota deve custar ao menos R$ 6,00, com um limite de 2 a 100 cotas por bolão. É possível incluir até 10 apostas no mesmo bolão, desde que todas utilizem a mesma quantidade de números.