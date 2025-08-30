As dezenas do concurso 2908 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) deste sábado-feira (30), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750 , em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 8 milhões. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
30 apostas ganhadoras, R$ 54.694,54
4 acertos
2.049 apostas ganhadoras, R$ 1.319,99
Quina
O concurso 6814 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 7.907.827,84. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
12 - 36 - 38 - 42 - 80.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
62 apostas ganhadoras, R$ 7.224,89
3 acertos
3.592 apostas ganhadoras, R$ 118,76
2 acertos
86.900 apostas ganhadoras, R$ 4,90
Dia de Sorte
O concurso 1109 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.278.087,06. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
03 - 06 - 11 - 15 - 19 - 28 - 29.
Mês da Sorte: 10 - Outubro.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
74 apostas ganhadoras, R$ 2.191,00
5 acertos
2.470 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
30.137 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Outubro105.389 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Lotofácil
O concurso 3479 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 143.294.170,67. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
01 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
255 apostas ganhadoras, R$ 1.463,32
13 acertos
8475 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
99430 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
500141 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Como jogar
A Mega-Sena oferece prêmio milionário para quem acerta os seis números sorteados, mas também premia jogadores que conseguem quatro ou cinco acertos entre as 60 opções.
É possível escolher de 6 a 20 números por aposta, optando por preencher o volante manualmente ou usar a “Surpresinha” (números aleatórios) e ainda participar dos próximos concursos consecutivos com a “Teimosinha”.
A aposta mínima de seis números custa R$ 5,00; quanto mais números forem marcados, maior será o valor pago e também as chances de ganhar. Os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA permite que várias pessoas apostem em grupo preenchendo o campo específico do volante ou solicitando ao atendente.
Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é R$ 15,00, sendo que cada cota deve custar ao menos R$ 6,00, com um limite de 2 a 100 cotas por bolão. É possível incluir até 10 apostas no mesmo bolão, desde que todas utilizem a mesma quantidade de números.